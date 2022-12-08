Выбор программы для правильного питания зависит от вашей цели, образа жизни, возраста, веса и роста. Есть программы для поддержания веса, похудения, набора массы. Основное их отличие — суточная калорийность. Для ее расчета воспользуйтесь формулой: 655 + 9,6*вес (в кг) + 1,8*рост (в см) – 4,7*возраст (в годах). Итог умножьте на коэффициент активности — 1,2 (сидячий образ жизни); 1,38 (легкие тренировки в зале до 3 раз в неделю); 1,55 (умеренные занятия спортом до 5 раз в неделю); 1,73 (интенсивные занятия спортом 5-7 раз в неделю). В результате вы получите количество калорий, необходимое для поддержания веса; если цель похудение — отнимите от результата 20%, для набора массы — прибавьте 10%.