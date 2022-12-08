Москва
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Краснодар
Казань
Новосибирск
Мурманск

Правильное питание с доставкой

Помогаем выбрать доставку правильного питания среди 46 сервисов. Автоматически рассчитываем рейтинг на основе 1712 отзывов.
Собрали все компании Москвы, которые доставят здоровую еду с учетом необходимого баланса КБЖУ.
Собрали все компании Москвы, которые доставят здоровую еду с учетом необходимого баланса КБЖУ.
Сделали фильтрацию для подбора по калорийности, предпочтениям и цели: похудения, поддержания формы или наращивания массы.
Сделали фильтрацию для подбора по калорийности, предпочтениям и цели: похудения, поддержания формы или наращивания массы.
Держим связь с представителями брендов и регулярно обновляем программы и цены. База актуальна на #{month_year} года.
Держим связь с представителями брендов и регулярно обновляем программы и цены. База актуальна на декабрь 2022 года.
Даем промокоды и скидки — чтобы вы экономили не только время, но и деньги.
Даем промокоды и скидки — чтобы вы экономили не только время, но и деньги.
Наши пользователи размещают реальные фотографии готовых блюд — студийные снимки отличаются от того, что вы получите.
Наши пользователи размещают реальные фотографии готовых блюд — студийные снимки отличаются от того, что вы получите.
Выборочно тестируем наборы, от недорогих, до ресторанного уровня, — убедились, что рационы вкусные, а продукты качественные.
Выборочно тестируем наборы, от недорогих, до ресторанного уровня, — убедились, что рационы вкусные, а продукты качественные.
Фильтры
1. Level Kitchen
4.4
Отзывов:119
от 570 руб. в день
Заказать
Скидка 10% по нашему промокоду
Авторское меню от чемпиона по бодибилдингу. Подходит для профессиональных спортсменов и всех, кто следит за формой.
Еще 39 фото
Еще 38 фото
правильное питание из доставки Level Kitchen
Особенности:
  • меню не повторяют месяц;
  • есть экспресс-доставка;
  • не используют заморозку;
  • не используют консерванты.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва+100 км от МКАД).
  • Регулярность: раз в 2 дня.
  • Время: с 06:00 до 12:00.
  • Интервал: 2 часа, сокращение до часа - 100 руб.
Оплата
2. Mama Choli
4.2
Отзывов:23
от 1050 руб. в день
Заказать
Ресторанное меню из полезных блюд национальных кухонь мира.
Еще 2 фото
Особенности:
  • 300 блюд в меню;
  • не повторяют меню за 3 недели;
  • без сахара;
  • есть онлайн магазин.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва в пределах МКАД), далее от 100 рублей - по запросу.
  • Регулярность: раз в 2 дня.
  • Время: с 07:00 до 12:00 или 18:00 до 24:00.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
3. Вкус силы
4.2
Отзывов:23
от 1900 руб. в день
Заказать
Вкусное правильное питание для здорового и стройного тела.
Особенности:
  • 300 блюд в меню;
  • кухни мира;
  • минимум соли;
  • замораживают дни;
  • био-посуда;
  • калькулятор калорий;
  • собственное производство.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва в пределах МКАД), за МКАД - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 06:00 до 12:00 или с 19:00 до 24:00.
  • Интервал: 1 час.
Оплата
4. Fresh Lab
4.2
Отзывов:20
от 1026 руб. в день
Заказать
Еда для тех, кто заботится о здоровье и хочет тратить больше времени на жизнь, а не на готовку.
Особенности:
  • конструктор рациона;
  • 100 блюд в меню;
  • без сахара;
  • меню не повторяется за неделю;
  • подбор рациона онлайн;
  • замораживают дни.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва +15 км от МКАД).
  • Регулярность: зависит от планов питания.
  • Время: с 19:00 до 23:00.
Оплата
5. City Food
4.2
Отзывов:19
от 688 руб. в день
Заказать
Здоровое питание без консервантов, стабилизаторов и сахарозаменителей. Все только из свежих, не замороженных продуктов.
Особенности:
  • вакуумная упаковка;
  • собственное производство;
  • готовят на пару и в вакууме;
  • не используют сахарозаменители;
  • минимум соли и сахара.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва+10 км от МКАД), дальше - по запросу.
  • Регулярность: 3 раза в неделю (вс, ср, пт).
  • Время: с 18:00 до 23:00.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
6. Canape Club
4.2
Отзывов:19
от 1142 руб. в день
Заказать
Продуманное меню и идеальный сервис от старожилов рынка питания.
Особенности:
  • доставляют в термосумке;
  • собственное производство;
  • есть мобильное приложение;
  • личный менеджер.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва при заказе от 2000 рублей), менее 2000 рублей - 500 рублей, МО - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 08:00 до 20:00 (пн-пт), с 10:00 до 20:00 (сб-вс).
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
7. All You Need
4.2
Отзывов:30
от 950 руб. в день
Заказать
Простая еда из понятных ингредиентов.
правильное питание на 1300 ккал от доставки All You Need
правильное питание из allyouneed-food.ru
Еще 1 фото
Особенности:
  • подбор программы онлайн;
  • новое меню каждые 2 недели;
  • можно заказать термосумку.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва в пределах МКАД), за МКАД - 20 рублей за км.
  • Регулярность: раз в 2 дня.
  • Время: с 06:00 до 12:00.
  • Интервал: 1 час.
Оплата
8. Performance food
4.2
Отзывов:56
от 1500 руб. в день
Заказать
Бесплатная консультация диетолога по нашему промокоду
Изысканная еда для здоровья, повседневной жизни и спорта.
Особенности:
  • 3500 блюд в меню;
  • доставляют в термосумке;
  • готовят без масла;
  • готовят в вакууме;
  • собственное производство;
  • ресторанный уровень.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва+100 км от МКАД).
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 06:00 до 12:00.
  • Интервал: 1-3 часа.
Оплата
9. General Food
4.2
Отзывов:68
от 800 руб. в день
Заказать
Вкусная и недорогая здоровая еда. Рационы разрабатываются при участии Института питания.
Особенности:
  • конструктор рациона;
  • калькулятор калорий;
  • готовят в вакууме;
  • используют эко-упаковку;
  • есть интернет-магазин.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва+5 км от МКАД), +15 км - от 350 рублей, свыше 15 км - по запросу.
  • Регулярность: 2-3 раза в неделю.
  • Время: с 08:00 до 14:00 или с 18:00 до 23:00.
Оплата
10. BeFit
4.2
Отзывов:99
от 872 руб. в день
Заказать
Скидка 12% по нашему промокоду
Система питания, которую одобрил вице-президент Национальной ассоциации клинического питания и метаболизма А. Шестопалов.
Еще 7 фото
правильное питание из доставки BeFit
еда от доставки be fit
Еще 6 фото
Особенности:
  • не используют сахар;
  • не используют консерванты;
  • конструктор рациона;
  • замораживают дни;
  • перерабатывают упаковку.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно - Москва в пределах МКАД, далее - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно или раз в 2 дня.
  • Время: с 07:00.
  • Интервал: 1 час утром, 2 - вечером.
Оплата
11. Grow Food
4.2
Отзывов:111
от 650 руб. в день
Заказать
Скидка 1000 рублей по нашему промокоду
350 вкусных блюд в меню, чтобы быстро похудеть или поддерживать форму.
Growfood Super Fit
Еще 8 фото
Еще 7 фото
правильное питание из Grow Food
еда от доставки Гроуфуд
Особенности:
  • дают выбирать блюда;
  • возвращают кэшбэк;
  • готовят на пару и в вакууме;
  • технологичное производство.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно.
  • Регулярность: раз в 2 дня.
  • Время: с 06:00 до 13:00 или с 18:00 до 23:59.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
12. Диет Секрет
4.1
Отзывов:15
от 1166 руб. в день
Заказать
Питание для спортсменов, любителей фитнеса и всех, кто заботится о своем здоровье.
Особенности:
  • без жарки;
  • без жирных соусов;
  • калькулятор калорий;
  • фермерские продукты.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва в пределах МКАД), далее - по запросу.
  • Регулярность: 3 раза в неделю (вс, ср, пт).
Оплата
13. Good Kitchen
4.1
Отзывов:29
от 1250 руб. в день
Заказать
Вкусная и полезная еда, приготовленная и упакованная вручную. Подходит для спортсменов, людей с активным образом жизни и всех, кому некогда стоять на кухне.
Еще 1 фото
Особенности:
  • калькулятор калорий;
  • без сахара;
  • без белой муки;
  • спортсмены в команде;
  • собственное производство;
  • готовят в вакууме;
  • еда хранится несколько дней в холодильнике.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно - Москва в пределах МКАД, +15-20 км от МКАД и по всему Востоку и Юго-Востоку Подмосковья до границ Московской области.
  • Регулярность: 3 раза в неделю (вс, вт, чт).
  • Время: с 16:30 до 23:00.
Оплата
14. GrinDin
4.1
Отзывов:36
от 1300 руб. в день
Заказать
Здоровая и вкусная еда для занятых людей от эксперта в кулинарии и сбалансированном питании Алисы Шабановой.
Особенности:
  • экологичная упаковка;
  • доставляют в термосумке;
  • доставка «под дверь»;
  • замораживают дни;
  • сертифицированное производство.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва в пределах МКАД), +40 км - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно, либо раз в 2 дня (зависит от программы).
  • Время: с 05:30 до 11:00 или 21:00 до 01:00.
  • Интервал: 1 час утром, 1,5 - вечером.
Оплата
15. Solo Food
4.1
Отзывов:78
от 2400 руб. в день
Заказать
Высокая кухня по принципам правильного питания от звездного диетолога, кандидата медицинских наук Маргариты Королевой.
Особенности:
  • доставляют в термосумке;
  • поддержка нутрициолога;
  • высокая кухня;
  • 3600 блюд в меню;
  • 40 видов рыбы и мяса;
  • собственное производство;
  • собственная доставка;
  • премиальный сервис.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва+15 км за МКАД), с 16 по 40 км за МКАД - 25 руб. за каждый км от МКАД, с 41 км - 50 руб. за км.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 06:00 до 11:00.
  • Интервал: 1 час.
Оплата
16. Simple Kitchen
4.1
Отзывов:20
от 900 руб. в день
Заказать
Меню, которое поможет снизить вес, поддержать форму и набрать массу, а ещё — сэкономить на врачах и косметологах.
Особенности:
  • меню не повторяется за месяц;
  • перерабатывают упаковку;
  • кухни мира;
  • питание в рассрочку;
  • замораживают дни;
  • без консервантов;
  • срок хранения 48 часов.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно - Москва+50 км от МКАД.
  • Регулярность: раз в 2 дня, Detox - ежедневно.
  • Время: с 06:00 до 12:00.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
17. Тело Хранитель
4.1
Отзывов:21
от 977 руб. в день
Заказать
Вкусные разнообразные рационы от профессионалов в области правильного питания.
Особенности:
  • калькулятор калорий;
  • доставляют в термосумке;
  • замораживают дни;
  • фитнес-тренер в команде;
  • без сахара.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва в пределах МКАД). +5 км от МКАД - 100 рублей, +10 км - 200 рублей, +15 км - 300 рублей, +20 км - 350 рублей.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 07:00 до 12:00 или с 17:00 до 22:00.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
18. Geel Food
4.1
Отзывов:39
от 587 руб. в день
Заказать
Вкусная сбалансированная еда для вегетарианцев по демократичным ценам.
Особенности:
  • калькулятор калорий;
  • замораживают дни;
  • доставляют в термосумке;
  • этичная упаковка.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно - Москва+6 км от МКАД, далее - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: зависит от удаленности от МКАД.
  • Интервал: 2 часа утром, 3 - вечером.
Оплата
19. Криодиета
4.1
Отзывов:19
от 785 руб. в день
Заказать
Замороженные наборы здоровой еды для тех, кто хочет похудеть без усилий и стресса.
Еще 1 фото
Особенности:
  • шоковая заморозка блюд;
  • производство полного цикла;
  • сертификат ХАССП;
  • еда хранится 180 дней;
  • халяль.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва в пределах МКАД), МО - по запросу.
  • Регулярность: раз в неделю.
Оплата
20. Pro Питание
4.1
Отзывов:18
от 900 руб. в день
Заказать
Доступное здоровое питание ресторанного качества.
Особенности:
  • без соли и сахара;
  • доставляют в крафт-пакетах;
  • не повторяют меню за месяц;
  • наглядное меню на сайте.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно - Москва +10 км от МКАД, далее - 250 рублей.
  • Регулярность: пн, ср (утром), вс, вт, чт ( вечером).
  • Время: с 09:00 до 11:00 или с 21:00 до 23:00.
Оплата
21. IQ kitchen
4.1
Отзывов:34
от 1400 руб. в день
Заказать
Интеллектуальная система питания с высокой кухней от профессиональной спортсменки Виктории Родичевой и шефа-кондитера Олега Ильина.
Особенности:
  • замораживают дни;
  • доставляют в термосумке;
  • крафтовые контейнеры;
  • консультации тренера.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва в пределах МКАД), за МКАД - 40 рублей за км.
  • Регулярность: ежедневно или раз в 2 дня (casual).
  • Время: с 06:00 до 12:00 или с 12:00 до 01:00.
  • Интервал: 1,5 часа.
Оплата
22. D-light
4.1
Отзывов:23
от 1800 руб. в день
Заказать
Здоровая еда кухонь разных народов мира.
Особенности:
  • эко-упаковка;
  • меню не повторяется 21 день;
  • можно добавить сок к заказу.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва в пределах МКАД), за МКАД - 30 рублей за км.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 06:00 до 12:00.
  • Интервал: 1-2 часа (зависит от рациона).
Оплата
23. Баланс Вкуса
4.1
Отзывов:126
от 2250 руб. в день
Заказать
Вкусная еда, которую готовят первоклассные шеф-повара в команде с врачом-диетологом.
программа fish 1300 от доставки Баланс Вкуса
правильное питание из taste-balance.ru
Еще 1 фото
Особенности:
  • доставляют в термосумке;
  • проверяют продукты на нитраты;
  • замораживают дни;
  • есть онлайн-магазин.
Доставка
  • Стоимость: зависит от интервала доставки и дальности.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 05:00 до 12:00.
  • Интервал: от 30 минут до 2 часов.
Оплата
24. Диета Елены Малышевой
4.1
Отзывов:52
от 603 руб. в день
Заказать
Наборы готовой здоровой еды от ведущей программы «Жить здорово!» доктора Елены Малышевой.
Еще 1 фото
Особенности:
  • доставляют еду на весь период;
  • снижено количество соли и животных жиров;
  • есть куратор;
  • доставляют по всей России.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (все города России).
  • Регулярность: раз в 7, 14 или 28 дней.
  • Время: указывается клиентом.
Оплата
25. YamDiet
4.1
Отзывов:161
от 1100 руб. в день
Заказать
Скидка 1000 рублей по нашему промокоду
Еда ресторанного уровня и удобный выбор блюд в приложении.
Еще 9 фото
Еще 8 фото
правильное питание из доставки YamDiet
Особенности:
  • гибкий конструктор меню;
  • без сахара и усилителей вкуса;
  • bio посуда;
  • доставляют в термосумке.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно - вечерняя и ночная, утренняя в удобный интервал - 250 рублей (Москва в пределах МКАД), за МКАД - 25 рублей за км.
  • Регулярность: ежедневно, бюджетный рацион YamCity - раз в 2 дня.
  • Время: с 20:00 до 00:00, с 00:00 до 05:00 или 06:00 до 11:00.
Оплата
26. Just Food
4.1
Отзывов:116
от 884 руб. в день
Заказать
Еда для тех, кто любит вкусно и сытно поесть, но хочет оставаться здоровым и стройным.
еда от доставки justfood
правильное питание из доставки Just Food
Еще 1 фото
Особенности:
  • много овощей и фруктов;
  • минимум соли и сахара;
  • не жарят на масле;
  • замораживают дни;
  • бесплатная отмена доставки.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно - оранжевая зона, 250 рублей - синяя.
  • Регулярность: раз в 2 дня.
  • Время: с 06:00 до 12:00.
  • Интервал: 0,5-2 часа.
Оплата
27. Rock’n’Raw
4
Отзывов:10
от 1400 руб. в день
Заказать
Живая растительная еда без тепловой и химической обработки.
Особенности:
  • без глютена и сахара;
  • без молока и яиц;
  • авторские рецепты;
  • индивидуальное меню.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва при заказе от 3000 рублей), менее - 400-600 рублей. +5 км за МКАД от 5000 рублей - бесплатно, дальше - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно, кроме пн.
  • Время: с 10:00 до 22:00.
  • Интервал: 10:00-13:00, 13:00-16:00, 16:00-18:00, 18:00-22:00.
Оплата
28. Dellos Delivery Diet
4
Отзывов:15
от 3900 руб. в день
Заказать
Здоровая еда от шеф-повара московского ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева.
Особенности:
  • калькулятор калорий;
  • высокая кухня.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва и МО).
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: оговаривается.
Оплата
29. Smart Calories
4
Отзывов:23
от 2200 руб. в день
Заказать
Правильные рационы, максимально отвечающие вашим предпочтениям.
правильное питание из доставки Smart Calories
Особенности:
  • конструктор меню;
  • экологичная упаковка;
  • 500 рецептов в меню;
  • замораживают дни;
  • без соли;
  • без сахара и сахарозаменителей.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва в пределах МКАД), +10 км - 100 рублей, +20 км - 200 рублей.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 06:00 до 12:00 или 18:00 до 24:00.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
30. Ideal Day
4
Отзывов:36
от 2100 руб. в день
Заказать
Премиальная здоровая еда с ресторанной подачей от выпускницы кулинарной школы Le Cordon Bleu Анны Козыревой.
Особенности:
  • высокая кухня;
  • без сахара;
  • выбор меню;
  • доставляют в термосумке;
  • замораживают дни;
  • эко-контейнеры;
  • калькулятор калорий.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Москва в пределах МКАД), далее - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 05:00.
  • Интервал: 1 час.
Оплата
Загрузить еще
1 2

Акции

Grow Food Grow Food Скидка 1000 рублей на первый заказ
Level Kitchen Level Kitchen Скидка 10% на первый заказ
BeFit BeFit Скидка 12% на первый заказ
YamDiet YamDiet Скидка 1000 рублей

Отзывы

Статьи

Меню правильного питания на неделю
Меню правильного питания на неделю
 Меню правильного питания на месяц
Меню правильного питания на месяц
 7 позитивных последствий здорового питания
7 позитивных последствий здорового питания

Часто задаваемые вопросы

Какие сервисы делают доставку правильного питания в Москве?

В Москве правильное питание с доставкой предоставляет Level Kitchen, Вкус силы, Fresh Lab, City Food, Canape Club и многие другие сервисы.

Кто возглавляет рейтинг доставок правильного питания в Москве?

Лучшей (на основе отзывов клиентов) доставкой правильного питания в Москве является компания Level Kitchen. Второе место занимает сервис Вкус силы, третье — Fresh Lab.

Какие доставки правильного питания популярны в Москве?

Самой популярной (на основе нашей статистики) является компания Level Kitchen. Далее идут: BeFit, Grow Food, Just Food, Eat Village.

Как выбрать программу для правильного питания?

Выбор программы для правильного питания зависит от вашей цели, образа жизни, возраста, веса и роста. Есть программы для поддержания веса, похудения, набора массы. Основное их отличие — суточная калорийность. Для ее расчета воспользуйтесь формулой: 655 + 9,6*вес (в кг) + 1,8*рост (в см) – 4,7*возраст (в годах). Итог умножьте на коэффициент активности — 1,2 (сидячий образ жизни); 1,38 (легкие тренировки в зале до 3 раз в неделю); 1,55 (умеренные занятия спортом до 5 раз в неделю); 1,73 (интенсивные занятия спортом 5-7 раз в неделю). В результате вы получите количество калорий, необходимое для поддержания веса; если цель похудение — отнимите от результата 20%, для набора массы — прибавьте 10%.

Почему люди должны заботиться о правильном питании?

Переход на правильное питание позволит поддерживать фигуру в отличной форме, укрепит здоровье, подарит активность.

Чем отличается диета от правильного питания?

Диета — это система питания на определенный срок, основанная на ограничениях в продуктах, чем может нанести непоправимый вред здоровью. Существуют лечебные диеты, рекомендованные лечащим врачом и диеты для похудения. Правильное питание — это разнообразное питание со сбалансированным соотношением полезных веществ для поддержания веса, похудения, либо набора массы.

Калькулятор суточной нормы калорий
Ваш пол
Возраст
Рост (см)
Вес (кг)
Ваш образ жизни
Ваша цель
Результат
Ваша норма ккал